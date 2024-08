Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio concentrandosi sulla situazione di Nicolas Gonzalez, in uscita dalla Fiorentina, e su quella del difensore argentino Valentini, da tempo in orbita viola.

‘Gonzalez può diventare attuale per Atalanta e Juventus’

"Nonostante una Copa America non brillante, Nico Gonzalez non a caso è in pianta stabile con l’Argentina e può far comodo a tante squadre anche all’estero. La Juventus ha ceduto Soulè e la situazione di Chiesa è in stallo, il giocatore ha l’ultimo anno di contratto, Kostic è in uscita. Sia per i bianconeri che per l’Atalanta allora l’ala della Fiorentina può diventare un nome attuale. Molto passerà dalla valutazione della Fiorentina, da capire quale prezzo la società viola ha intenzione di fare: difficile pensare di lasciarlo partire a meno di 35 milioni per come la vedo io. Va però capito gli acquirenti fino a dove si possano spingere. Per sostituire l’argentino serve almeno un profilo del livello di Gudmundsson, già trattato a gennaio".

‘Il Boca prosegue la linea dura per Valentini’

“La situazione di Valentini ormai è senza uscita per il Boca, e la società si sta muovendo di conseguenza. Il Boca vuole tenerlo fino a scadenza proseguendo la linea dura, non si tratta di una società morbida, bisogna vedere se le parti arriveranno ad un accordo. L’idea di averlo a gennaio ne complicherebbe l’inserimento per la prossima stagione, è già fermo da tempo. Se la Fiorentina avrà voglia di investire qualcosa per il giocatore anticiperà l’operazione, altrimenti rileverà il giocatore a 0 con tutto ciò che questo comporta”.