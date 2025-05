La Nazione: Kean e De Gea, partita a scacchi sul futuro

Due pagine sulla Fiorentina stamani per La Nazione.

Pagina 2

Grande spazio per: “Kean e De Gea, partita a scacchi sul futuro”. Sottotitolo: “Attorno ai due big andranno a delinearsi le mosse per la costruzione della nuova squadra. L'attesa del club e quella dei giocatori”. In taglio basso: “Fagioli e Gud, il rinnovo del prestito è una soluzione Dodo e il rebus prolungamento: tutto può succedere”.

Pagina 3

Si apre con: “Beltran, Zaniolo e Folorunsho Palladino ridisegna la squadra”. Sottotitolo: “Domenica a Udine chiamata finale (e difficile) per la Conference. L'allenatore recupera tutti meno Cataldi”. Di spalla infine: “Giocatori in libertà già da lunedì Il ritiro sarà al Park”.