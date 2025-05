Altro giro e nuovi prestiti per rinviare la decisione finale di un anno

Sulle qualità di Nicolò Fagioli e di Albert Gudmundsson ci sono sempre stati pochi dubbi, almeno per la dirigenza della Fiorentina.

Mancanza di continuità

Ma entrambi non sono stati, per ragioni varie e differenti, continui nel corso della loro esperienza in viola, alternando grandi prestazioni ad altre deludenti.

Nuovi prestiti

E allora, secondo quanto riportato da La Nazione, non è da escludere che il club viola punti a rinviare il tutto di un anno rinnovando (a cifra da pattuire) il prestito per entrambi, rinviando così i possibili riscatti al giugno 2026.