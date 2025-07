Corriere dello Sport-Stadio: Le partenze che aprono la strada a nuovi colpi di mercato

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “Il discorso di Pioli”.

Pagina 16

Il tema della prima viene sviluppato all'interno: “Pioli diffonde il suo mantra Viola”. Sottotitolo: “Ha convinto Dzeko ad arrivare, dato certezze a Kean e Gudmundsson Da Ranieri a Dodo ha inculcato il suo obiettivo: in Champions in 2 anni”. In taglio basso: “Pin, quella telefonata sospetta”.

Pagina 17

Sul mercato: “Da Kouame a Nzola esuberi da piazzare”. Sottotitolo: “Anche le partenze di Beltran, Ikoné, Barak, Brekalo, Sottil, Infantino, Sabiri e Christensen apriranno a nuovi colpi sul mercato”. In taglio basso: “Beltran, a 15 milioni c’è il Flamengo”. Occhiello: “ L'argentino, però, preferirebbe tornare al River Plate”.