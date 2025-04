Nations League femminile: ben quattro le "viola" scese in campo stasera, sorride la Severini che esce trionfante

Da poco conclusa la quarta giornata di Nations League femminile, che ha visto coinvolta anche l'Italia allenata da Soncin, che ha affrontato e battuto la Danimarca per 0-3. Ben quattro le giocatrici della Fiorentina schierate dalle due rispettive nazionali, di cui tre scandinave.

Oltre ad Emma Severini, centrocampista classe 2003 andata in rete nello scorso impegno contro la Svezia, sono infatti scese in campo le centrali difensive Faerge (in gol all'andata proprio contro l'Italia) e Pedersen (arrivata a Firenze a gennaio), oltre che la centrocampista Snerle. Archiviati gli impegni nazionali, le quattro faranno rientro al Viola Park in vista della sfida esterna contro il Milan di questo sabato.