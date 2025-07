L'Inter vuole "liberarsi" di Asllani ma... a caro prezzo. Intanto, la Fiorentina si è mossa

La Fiorentina di Stefano Pioli è alla ricerca di un centrocampista da settimane, con gli esperimenti provati negli allenamenti e nell'amichevole di ieri sul ruolo di regista. Uno dei nomi fatti per il play è quello di Krjstian Asllani, albanese dell'Inter.

L'Inter vuole “liberarsi” di Asllani

Krjstian Asllani, centrocampista dell'Inter

Gazzetta.it, però, scrive che al momento il club nerazzurro non si aspetta nuove proposte per lui. Anche perché Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parlando del mercato in uscita ha parlato proprio dell'idea del club nerazzurro rispetto al calciatore: “Dopo tre anni sia più giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze nell'Inter ed è un calciatore della Nazionale albanese. Un progetto fuori per lui oggi è però l'ideale”.

La richiesta del club nerazzurro

La Fiorentina si è mossa con decisione per l’albanese che l’Inter ritiene ormai lontano dal progetto di Chivu. La quotazione di 20 milioni di euro, tuttavia, ha frenato i viola. Una situazione, insomma, che rimane - ad oggi - complicata e apparentemente senza via d'uscita.