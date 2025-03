Fiorentina, Palladino ricomincia da quattro. E Firenze vuole coccolarsi ancora Kean e De Gea. Obiettivi viola "top secret"

Inizierà domenica il lungo finale di stagione della Fiorentina, che partirà allo stadio Artemio Franchi con la partita contro l'Atalanta. Una vera e propria sfida tra il maestro Gasperini e l’allievo Palladino, che da qui alla fine della stagione potrà aggrapparsi ad alcuni punti fermi.

Palladino ricomincia da quattro

La sosta non ha scalfito le sicurezze acquisite dalla Fiorentina nelle ultimissime partite. Ora però arriverà al Franchi un avversario ben più tosto dei greci e di quella Vecchia Signora allo sbando. I punti fermi di Palladino sono quattro: il primo è il “nuovo” modulo 3-5-2 che quasi sicuramente sarà riproposto con continuità da qui alla fine, con in campionato Pablo Marì. Il secondo punto fermo sono gli esterni Dodô e Gosens che, liberati dai movimenti prettamente difensivi, avranno spazio ed esplosività per far male agli avversari. Poi il centrocampo rigorosamente a tre, dove nei sette interpreti uno ci sarà quasi sempre, Nicolò Fagioli. Infine la coppia d’attacco Kean-Gudmundsson, con Beltran e Zaniolo che proveranno a trovare spazio nel corso delle tante partite.

Obiettivi da inseguire e voci che non fanno bene

Queste quattro sicurezze serviranno per raggiungere gli obiettivi che oggi Palladino ha confidato che la squadra si è posta, ma che resteranno all’interno dello spogliatoio. E adesso i tifosi viola vogliono godersi Kean e De Gea (per parlare solo dei più amati), vogliono sperare in quello che ha ricordato anche oggi Palladino in conferenza stampa: i due si trovano benissimo a Firenze, dopo tanti anni complicati. I tifosi della Fiorentina vogliono credere alle parole del proprio allenatore.