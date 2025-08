Ndour in cerca di spazio e dell’atteso salto di qualità. La fiducia della Fiorentina e un calciatore ancora tutto da scoprire

La Fiorentina lo ha prelevato a titolo definitivo nello scorso mercato invernale, e Cher Ndour ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Un investimento a lungo termine della società viola, che ha visto nel classe 2004 azzurro un elemento sul quale poter puntare. Nell’immediato le risposte di Ndour però non hanno riempito gli occhi, anzi. 9 presenze con la Fiorentina, fuori dalla lista UEFA, il giocatore ha poi chiuso la stagione disputando l’Europeo Under 21 con l’Italia.

C’è da convincere Pioli

“Mi sto trovando bene con Pioli, mi piace molto la sua idea di calcio…spero di ritagliarmi spazio, ma dipende da me”. Il centrocampista ha parlato così dopo l’amichevole col Leicester, consapevole che sarà rispondendo sul campo che potrà guadagnarsi continuità e un ruolo importante nel nuovo corso della Fiorentina. “Mi sento al 110%”, ha detto pochi giorni prima in ritiro, un aspetto non da poco se si considera che tra campionato turco, Serie A e Nazionale Ndour non si è quasi mai fermato.

Si attende un cambio di passo

Adesso per il giocatore bresciano occorre da salire di livello, ed in maniera rilevante. Ndour ha finora beneficiato di importanti aspettative sul suo conto, complice un percorso giovanile che lo ha visto passare da società prestigiose come Benfica prima e Paris Saint-Germain poi. Ad un centrocampista con le sue caratteristiche sono richiesti intraprendenza, gol, assist, giocate decisive e di personalità, che non si sono mai viste dall’approdo in viola. E per Ndour l’annata che parte ufficialmente tra poco più di due settimane sarà un primo vero test importante.