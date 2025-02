Prima da titolare per Cher Ndour stasera e prime parole anche in sala stampa, dopo quelle in sede di presentazione:

"È stata una settimana diversa dalle altre, venivamo da tre sconfitte, questa vittoria è stata molto importante per noi soprattutto per la risposta a livello caratteriale. Abbiamo sofferto e lottato tutti insieme, ora prepariamo un’altra grande partita, sarà molto difficile giocare a Napoli ma possiamo fare la nostra partita.

Centrocampo a tre? In Nazionale gioco mezzala, come oggi, è stato un cambio modulo con cui abbiamo sorpreso il Lecce. Per le caratteristiche dei presenti oggi era un modulo adatto a noi e a me in particolare.

Vittorie sofferte marchio di fabbrica? Quello che ci è mancato nelle ultime due partite è la cattiveria agonistica, vincere i contrasti, potevamo chiuderla sul rigore e nell’occasione di Albert. Ma era importante dare una risposta e l’abbiamo data.

A Verona è stato un gol preso forse per mancanza di cattiveria. Oggi l’abbiamo preparata bene, con i tifosi che forse non erano dalla nostra parte ma abbiamo dato un’ottima risposta. Sento la fiducia del mister e dei miei compagni, ero tranquillo per la partita".