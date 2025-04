Piccinetti: "Questa Fiorentina deve rischiare di più. Se perdevi contro il Parma pazienza, ma con un punto che ci fai?"

A Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina Claudio Piccinetti, intervenendo sul match dei viola contro il Parma di ieri pomeriggio al Franchi: "Nel calcio ci sta tutto, ma non sono contento di quello che si è visto ieri contro il Parma. Ora serve vincere a Cagliari, se no non ce la facciamo. Ho visto giocatori stanchi mentalmente e poveri di idee. Nel mio pensiero sono andato a cercare le attenuanti, ma quando si fanno le partite infrasettimanali sei sempre più stanco. Poi però sono apparsi mosci anche i giocatori che non hanno giocato in Slovenia.

Ci sono alti e bassi, ma ieri era da vincere. Il Parma gioca ed è messa bene in campo, poi ci sono state perdite di tempo immani. E l'arbitro lo ha permesso. Suzuki non è mai stato pressato. Lo spettacolo è andato a farsi benedire. Serve che questa Fiorentina cresca, poi senza Gosens e con Kean e Gudmundsson non in grande spolvero ieri è stato difficile. La prestazione non è stata brillante, a parte Dodo e De Gea. Devi rischiare di più. Se perdi pazienza, ma con un punto che ci fai?".