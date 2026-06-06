Brocchi: "Ndour secondo me deve ancora trovare la piazza giusta per lui"

L'ex Fiorentina Cristian Brocchi, opinionista di Dazn, ha parlato al Festival della Serie A a Parma, intervenendo anche in merito alla squadra viola, nello specifico su Ndour.

Le parole di Brocchi

“A volte i giocatori li identifico anche per le caratteristiche che hanno: un giocatore che può giocare nel Torino, magari non può giocare in un'altra squadra, perché al Torino vogliono vedere centrocampisti che hanno gamba, lo spirito del Toro”.

Su Ndour

"Magari in altre piazze accettano un giocatore più lezioso, che ti sembra meno aggressivo, ma in realtà non è che non lo sia. In tal senso credo che Ndour sia un giocatore che deve ancora trovare la piazza giusta".