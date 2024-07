Il punto sul mercato: la Fiorentina ci riprova per Gudmundsson. Casting apertissimi in attacco, mentre per la difesa spunta un nome nuovo dalla Francia

Quella di oggi è stata una giornata legata al mercato dei giovani in casa Fiorentina, con l'ingaggio di Jacopo Tarantino e la sfilza di contratti firmati dai ragazzi classe 2005, 2006 e 2007. Ufficiale anche il passaggio in prestito, con opzione di riscatto e controriscatto, di Costantino Favasuli al Bari.

Ritorni di fiamma e nuovi obiettivi

Per quanto riguarda la prima squadra, in attesa delle visite mediche di Kean che si svolgeranno direttamente lunedì, la principale novità di oggi è il ritorno della Fiorentina su Gudmundsson, sebbene per adesso si tratti solo di un sondaggio. Per la difesa, invece, l'ultima idea è quella che porta a Logan Costa del Tolosa, club francese del quale i viola seguono anche l'attaccante Dallinga.

Casting aperti per l'attacco

A proposito di attaccanti, resistono le candidature di Lucca, Shpendi e Almqvist (per il ruolo di esterno offensivo), senza dimenticare Pinamonti che però rappresenta una pista tutt'altro che facile da percorrere. Il Sassuolo infatti si conferma bottega cara nonostante la retrocessione, come dimostrano le richieste di 10 milioni per altri due giocatori che piacciono alla Fiorentina, ovvero Thorstvedt e Boloca. Per la difesa, infine, Bijol dell'Udinese è l'ultimo a entrare nella lista dei candidati.