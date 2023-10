Sul proprio canale You Tube ha parlato il giornalista di DAZN Stefano Borghi, commentando la partita della Fiorentina al Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole:

"A Napoli una Fiorentina bellissima, forte, in salute, d’avanguardia con le sue scelte. Arthur alto a pressare Lobotka, Quarta che si spinge in avanti fino a cercare il gol in rovesciata. Il gol del 3-1 arriva nel recupero con Nico in terra, la squadra viola che riprende palla e la può sparare in tribuna. Invece la gioca con Parisi che prende palla e poi serve alla perfezione l’argentino. La Fiorentina qualcosa ha concesso, è naturale. Anche Kayode ha sbagliato ma sta facendo cose incredibili.

Basta ricordare il gol preso a Praga con la linea altissima. Sono rischi che ti prendi, ma se poi ci arrivi in finale, se sei terzo in campionato, se vinci al Maradona, vuol dire che Italiano ha instaurato una mentalità importante. Le potenzialità sono superiori, la Fiorentina piace. Complimenti alla squadra viola"