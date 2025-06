Rappresentanza viola all'Europeo Femminile: non solo Italia, ci sarà anche la 'numero uno' della Norvegia

La Norvegia femminile ha diramato la lista delle calciatrici convocate per l'Europeo Femminile, che si giocherà a luglio in Svizzera. Tra le 23 chiamate, spicca anche una calciatrice della Fiorentina.

Si tratta di Cecilie Fiskerstrand, portiere della Fiorentina classe ‘96, che l’ha prelevata solo quest'anno dal Lillestrom col quale aveva vinto 4 campionati e 3 coppe nazionali. Giocatrice d'esperienza, in quanto ha già raccolto 53 presenze con la maglia della Norvegia, della quale occupa il posto in porta dal 2014. Appuntamento al 2 luglio per l'esordio delle scandinave nella competizione, quando affronteranno la Svizzera.