Proc. Zerbin: "Alessio si è trovato benissimo con Palladino. Ma non ci risulta nessun interesse della Fiorentina"

Dopo la doppietta alla Fiorentina in Supercoppa Italiana, l'esterno Alessio Zerbin ha trascorso gli ultimi sei mesi di stagione al Monza, sotto la guida di Raffaele Palladino. Il futuro del calciatore, adesso, è incerto e anche la Viola faceva parte delle suggestioni. Chiarisce tutto il procuratore di Zerbin, Giulio Marinelli, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Le valutazioni spettano al Napoli, a Conte e al direttore sportivo. Ne parleremo nei prossimi giorni. Bologna? Zerbin non ha mai rifiutato, ora non ne stiamo parlando più”.

“Nessun interesse della Fiorentina”

Sulla possibilità Fiorentina: “Zerbin si è trovato benissimo con Palladino, ma non ci risulta nessun interesse da parte della Fiorentina. Alessio farà il ritiro con il Napoli, poi sarà tempo di valutazioni”.