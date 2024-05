Polverosi: "Di bischerata in bischerata, la Fiorentina continua a prendere gol senza senso"

Tanti, troppi errori difensivi della Fiorentina in questa stagione. Una costante che continua a verificarsi di partita, in partita, così come sottolineato dal giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, in un commento pubblicato dal quotidiano sportivo.

Errori che si ripetono

“Nel resto dell’Italia si chiamano schiocchezze, a Firenze bischerate - scrive Polverosi - Palla sotto il controllo di Ranieri, la protegge in attesa dell’uscita di Christensen, che un passo avanti lo fa, ma poi indugia e si ferma, alle spalle del difensore viola c’è Noslin, Ranieri aspetta, Christensen di più, Noslin di meno perché intuisce l’incertezza dei due, porta via la palla e così il sostituto di Terracciano può solo buttarlo giù. Rigore e 1-0 del Verona”.

“Di bischerata in bischerata”

E poi: “Il secondo gol del Verona va invece catalogato fra i “classici” della Fiorentina: ripartenza, errore nella respinta di Milenkovic (condizionato comunque dal tocco di mano di Lazovic) e terrore negli occhi di Christensen che quasi gira la testa davanti alla botta terrificante di Noslin. Di bischerata in bischerata la Fiorentina continua a prendere gol senza senso”.