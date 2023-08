Samardzic e i contatti con la Fiorentina. La risposta freddina, ma Amrabat potrebbe cambiare tutto...

Da qui alla fine del mercato non è affatto escluso che l’Udinese possa cedere Lazar Samardzic. Per farlo avrà bisogno di un’offerta capace di far entrare nelle casse societarie una trentina di milioni (anche se divisi tra prestiti, riscatti ed eventuali bonus) ma anche la possibilità di arrivare a una contropartita tecnica.

Sul Messaggero Veneto, testata che segue quotidianamente le vicende del club friulano, si legge stamani che ci sono stati contatti con la Lazio e la Fiorentina.

Per quanto riguarda i viola si sottolinea sul giornale citato come, nonostante i problemi fisici di Barak e Castrovilli e Amrabat sia potenzialmente ancora sul mercato, la risposta sia stata freddina. Comunque se il nazionale marocchino dovesse andarsene alla cifra sperata dal club di Commisso, un ingresso ci sarà sicuramente nel reparto.