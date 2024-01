Agente di Filippo Terracciano, profilo accostato con forza alla Fiorentina nelle ultime ore, Andrea D'Amico ha parlato a Radio Bruno, spostandosi poi anche su Lorenzo Insigne, calciatore seguito dall'esperto procuratore, che ne ha curato il trasferimento in America.

Nessun contatto con la Fiorentina per Terracciano

“Non sono stato al Viola Park ieri, non sono stato a Firenze e tanto meno al centro sportivo gigliato. Filippo è un ottimo giocatore con già esperienza in A e ricopre varie posizioni in campo. Ha un contratto in scadenza nel 2025, so che ci sono interessamenti, ma niente di concreto. Non mi sono mai incontrato con la Fiorentina, ma lo conosceranno di sicuro. Al momento però nessun tipo di contatto. Nel ruolo di laterale basso a destra penso possa diventare un grandissimo giocatore, ma ha qualità tecnica e tattica, unita a visione di gioco e forza fisica”.

Un talento che può portare una corposa plusvalenza

“Penso stia giocando al 15% delle possibilità e in un contesto più performante potrebbe dare molto di più. È un 2003, permetterebbe poi anche di ottenere cifre importanti se venisse valorizzato dopo qualche anno. Può partire adesso? Le cose concrete ci sono al momento della firma, sarebbe scorretto ora fare previsioni a cose non fatte. Aspettiamo l'evoluzione delle cose”.

Infine aggiunge: “Insigne? Nessun approccio della Fiorentina per il calciatore, a quanto mi risulta”.