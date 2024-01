Il 2024 in Serie A è stato inaugurato da Bologna e Genoa, di fronte al Dall'Ara nella 19esima e ultima giornata di andata. La partita si è sbloccata dopo appena 20 minuti, quando il solito Gudmundsson ha ingannato Ravaglia con una punizione sul suo palo.

La reazione del Bologna non è mancata: la squadra di Thiago Motta ha avuto diverse occasioni per pareggiare nel corso dei novanta minuti, ma il Genoa ha resistito anche grazie alle super parate di Martinez. Almeno fino al 95esimo, quando l'ex Fiorentina De Silvestri ha pareggiato con una zampata da dentro l'area. Un punto a testa dunque per Genoa e Bologna, con i felsinei che dunque restano una lunghezza dietro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 45, Juventus 43, Milan 36, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Torino 24, Monza 22, Genoa 21, Lecce 20, Frosinone 19, Udinese 17, Sassuolo 16, Verona 14, Cagliari 14, Empoli 13, Salernitana 12.