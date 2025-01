Il giudice sportivo conferma due squalifiche in casa viola. Ecco chi salterà Fiorentina-Genoa

Da poco pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo riguardo la 22esima giornata di Serie A. La Fiorentina era impegnata all'Olimpico contro la Lazio, in una gara di certo non tranquilla. Lo dimostrano le tre squalifiche comminate dal giudice ai protagonisti del match.

Per quanto riguarda i giocatori, salterà la partita contro il Genoa Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina che ha ricevuto un doppio giallo mentre veniva sostituito. Solo squalifica, niente multa per lui. Questa la spiegazione: “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”.

Un turno di stop anche per Raffaele Palladino e Marco Baroni, allenatori di Fiorentina e Lazio che a loro volta hanno ricevuto una doppia ammonizione e conseguente rosso nel match di domenica sera. Il mister gigliato non sarà in panchina dunque nel match contro il Grifone.