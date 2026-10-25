Le nostre PAGELLE: L'errore esiziale di Vanoli, Beto non fa l'unica cosa che doveva fare. E Valdepenas...

De Gea: 7,5 Dal torpore di una gara bloccata si sveglia al 35' quando devia in angolo col piede una rasoiata di Thuram. Ma è nell'azione seguente che fa vedere tutto il suo valore in tuffo prodigioso sul colpo di testa di Esposito. Ancora Thuram in chiusura di primo tempo prova a sorprenderlo ma ancora una volta lo spagnolo gli dice di no. Il duello si riapre al 57' con lo spagnolo che sfodera una prontezza di riflessi invidiabile per deviare la conclusione ravvicinata e forte del francese dell'Inter. Il muro cade solo negli ultimi minuti di gioco.

Jimenez: 7 Litiga con mezza Inter e con mezzo San Siro, perché è come se sentisse l'aria del derby. Poi al 65' gli passa per la mente la straordinaria idea di sparare un collo-esterno da trenta metri che finisce all'incrocio dei pali. Meno brillante la pall'idea di mettersi a perdere palla al limite dell'area di rigore viola, però… Dodô: SV.

Dragusin: 6,5 Si francobolla addosso ad Esposito che vive una giornata difficile perché il romeno gli concede davvero poco. Un po' più difficile stare dietro a Bonny, perché più mobile, ma se la cava lo stesso.

Pongracic: 6 Lotta impegnativa e alla fine anche senza quartiere, la sua contro Thuram. Un paio di volte il croato concede la possibilità al francese di far male alla Fiorentina. Al 50' gli impedisce di girare da due passi, ma lo scontro gli costa l'uscita dal campo. Viery: 4,5 Commette un fallo da rigore su Thuram che l'arbitro inspiegabilmente non fischia. Due minuti lo stende al limite dell'area con tanto di ammonizione e punizione pericolosissima concessa agli avversari.

Valdepenas: 4 Affossa Thuram in area e le speranze della Fiorentina di tornare a casa con almeno un punto. Da quando Il francese si è spostato a destra, non ci ha più capito niente.

Ndour: 6 Per 90 minuti lui e Brescianini reggono.

Fagioli: 5,5 Recupera la palla sul gol di Jimenez, ma a parte questo non si vede molto, perso tra il pressing avversario e nel ritardo delle giocate.

Brescianini: 6 Chiamatelo l'equilibratore. Vanoli lo inserisce essenzialmente per questo ed è un obbiettivo sostanzialmente ottenuto. Questo fino a quando non si sono aperte le dighe.

Mastantuono: 6 Si fa notare più per i ripiegamenti difensivi che per quanto fa davanti, anche se una bella palla per Pellegrino riesce a metterla. Appena prima di uscire dal campo spreca un'ottima opportunità in contropiede. Gnonto: 6 Appena entrato sfiora il gol del 2-0, con Provedel pronto a togliere il pallone calciato dall'esterno viola.

Njie: 5,5 Fa fatica a farsi vedere. Joao Mario: SV.

Pellegrino: 5 E' troppo, troppo lento nell'esecuzione della giocata. E' inutile che ti arrivi un bel pallone dentro l'area se poi ci metti mezz'ora per spostarti palla, cercare di coordinarti e tirare in porta. Beto: 4 Perde il pallone dal quale parte l'azione del pareggio dell'Inter. Una cosa doveva fare…nemmeno quella!

Vanoli: 4 I cambi decisi sono stati tutti peggiorativi, ma soprattutto ha fatto l'errore esiziale per eccellenza in questi casi: cambiare atteggiamento e spingere la squadra negli ultimi 16 metri lasciando totalmente l'iniziativa in mano all'Inter, con le conseguenze che abbiamo visto.