A Lady Radio il direttore di Telecolore Salerno e firma del Corriere dello Sport Franco Esposito ha parlato della situazione dell’elemento più ambito in casa Salernitana, ovverosia Boulaye Dia, attaccante forte obiettivo di mercato della Fiorentina.

Ecco le parole di Esposito: “La clausola fissata a 25 milioni scadrà il 20 luglio e dopo la Salernitana alzerà il prezzo. La Salernitana si aspetta che qualcuno paghi la clausola per il calciatore, accordandosi col calciatore. In Italia l’unico club che possa garantire anche a Dia lo spazio che merita oltre ai soldi della clausola sia la Fiorentina. Altrimenti bisogna spostarsi in Premier League, dove ci sono soldi a palate. Ora il calciatore sta recuperando dall’infortunio, sta correndo in ritiro ma non viene sottoposto a stress fisici, come ha chiaramente detto Paulo Sousa”.

“È chiaro che al momento la Salernitana consideri il calciatore in partenza. Il senegalese può giocare nell'area perchè è micidiale negli ultimi metri ma sa anche far segnare gli altri facendo da sponda. Ha giocato dietro Piatek ma anche da prima punta con Sousa. Si muove molto, attacca bene la profondità ma sa pure rifinire, ha fatto assist. Questo dà la cifra della caratura del calciatore".

Infine: “Credo che non giocherà le prime due amichevoli estive della Salernitana ma sarà ampiamente pronto per il campionato. Dia vuole una squadra che abbia obiettivi superiori a quelli della Salernitana, e che gli consenta un palcoscenico diverso, oltre ovviamente allo spazio giusto. Vedo un 60% di probabilità che arrivi a Firenze. Entrambe le condizioni la Fiorentina gliele garantirebbe, non trascurerei però trattative improvvise con squadre estere. Cabral? Non so se accetterebbe di spostarsi a Salerno e giocare per la salvezza".