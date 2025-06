Alla fine arrivano i saluti dei big a Palladino, Kean e De Gea in coro: "Grazie di tutto Mister"

L'addio improvviso di Raffaele Palladino deve aver scombussolato anche i calciatori della Fiorentina, se è vero che la decisione è stata piuttosto repentina e tenuta segreta al gruppo, che ormai aveva comunque già chiuso la stagione. Dopo qualche ora dall'ufficialità dell'addio di Palladino sono arrivati i saluti via social da parte dei due big per eccellenza, De Gea e Kean. Entrambi hanno voluto ringraziare il loro ex tecnico: