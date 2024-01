La Nazione: La Capitale nel futuro di Ikone e spunta il Gallo

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Lampo Rodriguez rotta su Firenze".

Pagina 4

In primo piano il mercato viola: “Rodriguez con le valigie: arriva oggi Ikone, idea Lazio. Ma spunta il Gallo”. Sottotitolo: “Contatto tra le parti e il procuratore accelera. La Capitale nel futuro di Jorko: attenzione però a Belotti”. In taglio basso: “La chance del ’Rayito’: in Messico lo adorano”.

Pagina 5

Qui leggiamo: “Difesa cercasi... Trend negativo”. Ovvero: “Incoraggiante la fine del 2023: 1 gol preso in 4 gare Nelle prime quattro le reti subite sono state 6”. In breve invece c'è: “Calcio&Finanza, viola in fondo Ma alla classifica dei debiti”.