E qualcuno sogna già Kean altrove: "Sarebbe perfetto per Conte al Napoli"

L'ex giocatore del Napoli Giovanni Improta ha parlato a Radio Marte, sognando un approdo al club partenopeo di Moise Kean. Queste le sue parole: "Kean sarebbe un ottimo profilo per Conte e farebbe al caso del Napoli: ha tecnica, dribbling, fa salire la squadra, fisicità ottima ed è bravo di testa. E' da tenere in seria considerazione per il dopo Lukaku, sarebbe il suo erede ideale. Il Napoli ha una bella rosa, potrebbe aggiungere qualità laddove ne mancasse un pizzico.

Sarà Conte a decidere i profili giusti. Sono certo Conte avrà chiesto garanzie per il prossimo anno, ma la sua permanenza a Napoli per me è scontata. Arriveranno 4-5 nuovi innesti in tutti e tre i reparti. Il 4-3-3 ha permesso al Napoli di conseguire tanti risultati importanti ma non è detto che quel modulo garantisca a Conte di riacciuffare la vetta".