Non è stata una grande serata per Albert Gudmundsson con la sua Islanda, nel giorno in cui l'attaccante viola tornava a indossare la maglia della nazionale dopo un anno. Tra processo e infortuni, la stella del calcio islandese era stata costretta a rimanere fuori dai convocati della nazionale, per poi tornare in lista appena qualche settimana fa.

Ieri sera il match contro il Kosovo valido per i playout della Serie B di Nations League e la sconfitta per 2-1. Non una grande serata, dicevamo, per Gudmundsson. Quasi mai in partita, il giocatore viola ha ricevuto pochi palloni ed è apparso il più delle volte spaesato in campo, prima di essere sostituito al 65esimo. In Islanda sono convinti che servirà un altro Gudmundsson domenica (sempre contro il Kosovo) per evitare la retrocessione dell'Islanda in Serie C. Intanto il neo CT Arnar Gunnlaugsson ha annunciato: “Faremo qualche cambio di formazione per dare energie fresche alla squadra”. La sensazione, però, è che difficilmente il tecnico farà a meno di Albert.