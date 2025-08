Ultimo step e poi toccherà alla Fiorentina: il destino (da giocarsi a Reggio Emilia) sarà noto già domani

La prossima settimana sarà quella del terzo preliminare di Conference ed Europa League: la Fiorentina è interessata da 14 sfide del suo torneo ma anche da altre 5 sfide del piano di sopra, da cui retrocederanno alcuni club. Il proprio destino la squadra viola lo conoscerà già domani, giornata di sorteggi a Nyon, dove però verrà definita la coppia di squadre da cui uscirà l'avversaria. La doppia sfida è in programma per il 21 e 28 agosto, da definire anche se con andata in casa o in trasferta ma di sicuro il teatro casalingo della Fiorentina sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia.