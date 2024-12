La Gazzetta dello Sport: Kean contro tutti

Grande spazio su La Gazzetta dello Sport per il big match del Franchi, con il titolo a pagina 10: “Qui comanda il Gol” e in sommario: “L'Inter rivuole la vecchia ThuLa. Kean la scintilla viola”. A pagina 11: “Borja Valero: 'Fiorentina spensierata. Ma i nerazzurri sanno come gestire i big match”. A pagina 12 in taglio alto: “Bravi con stile” e “Palladino-Inzaghi, allenatori contro e percorsi simili”, in taglio basso: “Gudmundsson verso la panchina”.