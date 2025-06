Gianfranco Monti, speaker radiofonico e tifoso della Fiorentina, ha parlato durante il Pranzo col Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sulla situazione di Pioli, accostato alla panchina viola, ma che ha un nodo legale da sciogliere. Queste le sue parole.

“Su Pioli c'è un discorso di avvocati, lui può anche trovare l'accordo, però ci sono questioni economiche e giuridiche ormai ben note. A me piacerebbe molto il suo ritorno, ma ho letto che dovrebbe arrivare tra l'11 e il 13 luglio: il ritiro della Fiorentina inizia il 12 luglio, penso sia un escamotage che si possa fare. Un suo arrivo in ritardo non creerebbe problemi di mercato secondo me, fermo restando che potrebbe anche mandare il suo staff qua a lavorare anche non ufficialmente. La stretta di mano tra le parti per me vale di più di un contratto, perché stiamo parlando di Pioli: si parlasse di Palladino, mi fiderei meno”

“Pioli è perfetto per la piazza, è l'immagine dell'esperienza di Firenze: in questo momento è un po' nei panni del pompiere, deve venire a risolvere una situazione complicata. Ma se non fosse Pioli, allora io proverei davvero a prendere Farioli: 37enne, ha pochi più anni di Gosens. Un giovane intelligente ci mette poco ad entrare nello spogliatoio e mettere in pratica le sue idee, nella sua - pur breve - esperienza lo si è visto, anche a fronte di errori. Uno così giovane può collaborare strettamente coi giocatori, e a me questa cosa intriga non poco”

“Pioli vuole una figura accanto a sé? Se la richiede, va ascoltato, ma che venga scelta con cura: io ci vedrei molto bene Martin Jorgensen, che già quando giocava all'interno dello spogliatoio aveva un ruolo di appoggio per i suoi compagni”