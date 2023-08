Mina non esclude un altro centrale: Le trattative imbastite dalla Fiorentina. Martinez Quarta a rischio?

L'eventuale arrivo dello svincolato Mina non esclude l’ingresso di un altro centrale, peraltro sulla carta titolare. Restano in piedi le trattative già imbastite dalla Fiorentina, una su tutti quella per Sutalo.

Il difensore della Dinamo Zagabria costa molto (sui 25 milioni) e la concorrenza è folta. I dirigenti viola, si legge su La Gazzetta dello Sport, si sono fermati intorno ai 15.

Qualora una trattativa andasse a buon fine ci sono due strade: iniziare una stagione potenzialmente piena di gare con 5 difensori centrali, o farne partire un altro. Sulla carta l’unico nome a quel punto sarebbe quello Martinez Quarta anche se al momento niente lascia pensare a questa soluzione.