L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, intervistato da DAZN ha detto dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Prima di questa partita, pensare di vincere contro i viola non era semplice, per il percorso che entrambi stiamo facendo. Fortunatamente siamo riusciti a tenere la partita. Questo risultato è stato sudato e giocato anche al Var, per le tante situazioni che ci sono state. E poi lo abbiamo giocato nel nostro stadio, sentendo solo i tifosi della Fiorentina, perché questo è. Per carità, è normale, Firenze è una città grandissima, Sassuolo una cittadina, però…”.

Tra i tanti episodi di questo match, c'è anche il gol di Thorstvedt annullato: “L'ho rivisto velocemente, se si annullano anche questi gol diventa difficile giocare. Mi hanno spiegato i miei addetti che l'arbitro sarebbe dovuto andare a rivedere l'azione e poi convalidare la rete”.