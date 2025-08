Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, ha commentato alcune tematiche d'attualità viola a Italia7 nel corso del Salotto Viola: "La mia impressione sulla nuova Fiorentina? Aspettiamo le sfide inglesi per capire come la squadra si sta adattando ai nuovi concetti del mister. Pioli sta facendo da collante e attorno a lui, sia la squadra che l'ambiente, si sono ben compattati. Vediamo come si comporteranno nei prossimi test".

Sulla rosa della Fiorentina

Firicano prosegue: " La difesa e la rosa? Siamo ad un buon livello. La squadra è stata ben allestita. Attendiamo gli ultimi innesti per puntellare la rosa. Dalle prime uscite ufficiali potremo misurare realmente l'efficacia del mercato".

E se arrivasse l'offerta adeguata per Dodô…

E alla domanda se lascerebbe partire Dodô nel caso arrivasse una buona offerta ha risposto: "Sarebbe un perdita rilevante. E' un giocatore forte, uno dei più forti in quel ruolo. In Europa esterni destri di questo tipo ce ne sono davvero pochi".