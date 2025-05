Il Modena mette gli occhi su un giovane centrocampista della Fiorentina già attenzionato da Palladino

Il Modena si muove già in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Serie B avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della Fiorentina Jonas Harder.

Il classe 2005 in questa stagione ha esordito con la prima squadra in Conference League contro il LASK e collezionando diverse convocazioni con Palladino. Plausibile pensare a una possibile cessione in prestito per far fare le ossa al centrocampista viola nel campionato cadetto.