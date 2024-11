Regragui: "Richardson ha sentito dolore ad una gamba. Era riuscito a rigiocare con la Fiorentina e io..."

Le condizioni di Amir Richardson dovranno essere verificate nelle prossime ore. Il centrocampista della Fiorentina sta per tornare in Italia dopo aver lasciato il ritiro della nazionale marocchina per infortunio.

“Sentiva dolore ad una gamba”

Intanto, il selezionatore marocchino, Walid Regragui ha detto: “Richardson è stato sostituito da Reda Belahyane. Questo perché sentiva un po' di dolore ad una gamba, quindi abbiamo deciso di chiamare Reda”.

“Volevo vederlo all'opera”

E poi: “Perché non ho chiamato Belahyane fin da subito? Perché Amir è riuscito a riconquistare il suo posto alla Fiorentina e ha fatto buone prestazioni nelle partite in cui ha giocato. Ecco perché volevo vederlo in queste due gare”.