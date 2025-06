L'Inter dà il via libera alla cessione di Esposito. La Fiorentina in pressing sul calciatore, ma prima deve cedere qualcuno davanti

Sebastiano Esposito è la seconda punta perfetta che può arrivare per completare il reparto offensivo della Fiorentina, avendo caratteristiche diverse da tutti gli altri che sono già in rosa.

Trattativa alla portata

Sebastiano Esposito per la Fiorentina è molto più di un'idea secondo La Gazzetta dello Sport. Non c'è fretta, ma c'è la volontà di lavorarci. L'arrivo di Esposito, sarebbe del tutto indipendente dal futuro di Kean. Anche l'Inter, a causa della scadenza del contratto nel 2026, ha dato il via libera all'affare. Sebastiano Esposito, 23 anni martedì prossimo, nella scorsa stagione ha realizzato 10 reti di cui 8 in campionato. La valutazione oscilla fra i 7 e i 10 milioni.

Prima una cessione