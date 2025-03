L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio:

"Il gol di Kean è in gran parte demerito di Hien che ha fatto un errore da prima categoria. Kean con la palla al piede è andato al doppio della velocità e davanti al portiere poi è stato bravissimo mettendola dove Carnesecchi non poteva intervenire. Gudmunsson ieri ha fatto più da raccordo perché Kean riesce a fare reparto da solo lasciando libero l'islandese. Il bomber viola è in una forma straordinaria, sta completando il suo percorso di crescita. Se arriva qualcuno con 52 milioni per Kean ce ne faremo una ragione, non penso che la società debba rinnovargli il contratto dopo che lo hanno firmato pochi mesi fa. In questi casi é il calciatore che deve essere riconoscente dopo che la viola lo ha preso e risollevato dopo due annate disastrose".