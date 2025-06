Un biennale per Dzeko: I tentennamenti che hanno dato coraggio alla Fiorentina

Per primo in Italia, il Bologna si è messo sulle tracce di Edin Dzeko, vista anche la possibilità di prenderlo a parametro zero.

Tentennamenti bolognesi

Ma i rossoblu non hanno ancora affondato il colpo decisivo. Tentennamenti e riflessioni che hanno dato coraggio alla Fiorentina e a Daniele Pradè che, da sempre, ama operazioni di questo tipo. A scriverlo stamani è il Corriere Fiorentino.

Biennale da due milioni

Sul quotidiano di Firenze si può leggere anche che i rossoblu possono considerarsi in vantaggio essendosi mossi in (largo) anticipo ma i viola, da parte loro, possono offrire probabilmente un ingaggio più alto, da due milioni netti, e un contratto biennale e non solo un uno più uno come i felsinei.