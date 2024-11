Ferrari: "Noi la pala in mano ce l'abbiamo tutti i giorni. Non è il momento di parlare dei riscatti"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a DAZN prima del fischio di inizio a Como.

“Noi la pala in mano ce l'abbiamo tutti i giorni”

Ferrari si è espresso così: “Fabregas ha detto che noi siamo alle Maldive e loro a spalare la neve? Noi siamo con la pala in mano tutti i giorni. E' un momento buono, ma dobbiamo mantenere questo atteggiamento. Non abbiamo fatto ancora nulla. Firenze è una piazza importante e calda".



“Riscatti? Ancora non è il momento per certe considerazioni”

E ha aggiunto: "Risorgimento di alcuni giocatori che qua hanno trovato un altro ambiente? Sono i giocatori che si stanno trovando bene in questo gruppo. Siamo a novembre, e per quanto riguarda i riscatti è ancora presto per certe considerazioni".