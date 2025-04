Un super Mike Maignan ha negato almeno tre gol a Kean ma il francese ha davvero salvato il Milan in tante situazioni. A Dazn il numero uno rossonero ha commentato così anche alcuni interventi:

"Non sono mai andato via, sapete che ci sono momenti in cui il vento è a favore o no. Bisogna sempre lavorare, tenere la testa alta e un giorno tornerà il vento buono. Non è un discorso di andare e poi tornare, io ho sempre lavorato duro. Gli obiettivi? Per il Milan devono essere sempre al top, dallo Scudetto alle finali. Il momento è così, ogni giorno lavoriamo tutti, posso dirlo a nome di tutti.

La parata più difficile? Nell’uno contro uno contro Moise, quando ha calciato con palla rimbalzante. E’ una situazione dove il giocatore arriva molto vicino, con i due angoli aperti e sono riuscito a chiudere la porta e vincere in duello".