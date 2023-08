Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina domina il mercato

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo stamani questo titolo: "Nzola è qui". Occhiello: "La Fiorentina domina il mercato: otto colpi. E Rocco non si ferma".

A pagina 12 apertura per: “Fiorentina Una nuova pelle in otto colpi”. Sottotitolo: “Il probabile addio di Amrabat, oltre a quello di Cabral, completerà la metamorfosi. Gli acquisti realizzati faranno integrare moduli e caratteristiche diverse”. Di spalla il commento: “Scelte felici, a Firenze non si litiga”.

A pagina 13 ancora mercato: “Dopo Christensen è arrivato Nzola Venerdì Beltran”. Sottotitolo: “L’attaccante argentino costerà alla Fiorentina circa 25 milioni e un 10% al River sulla rivendita”. In taglio basso infine: “Castrovilli a colloquio con Barone”.