L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, su Tuttosport, non risparmia di certo critiche all'indirizzo dell'arbitro di Torino-Fiorentina, Federico La Penna.

Secondo Calvarese il direttore di gara “non convince né dal punto di vista tecnico né disciplinare”.

Polemiche pretestuose incentrate principalmente su un episodio: “Su una punizione Ilic prende il tempo a Bove, che rimane attardato. L’ex Roma trattiene il serbo in maniera prolungata per qualche metro con due braccia; poi Ilic va giù in torsione, a causa proprio della trattenuta, e Bove gli cade addosso. È vero che il pallone non finisce in quella zona dell’area, bensì più avanti; ma se l’arbitro avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto”.