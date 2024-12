Sembrava tutto fatto tra Boca e Fenerbahce per l'approdo di Cristian Medina alla corte di Mourinho, per una cifra vicina ai 15 milioni. La situazione in casa Boca è simile a quella vissuta da Valentini: il giocatore vuole andare via, ed è stato messo fuori rosa per questo. Ma la trattativa coi turchi si è arenata, e l'affare è saltato.

Vista la recente emergenza legata all'indisponibilità di Bove, è prevedibile una mossa di mercato che vada a rinfoltire il reparto di centrocampo, lasciato scoperto. La cifra è importante, ma i buoni rapporti tra club e la volontà del giocatore di andare via sono due incentivi interessanti per poter spingere verso una trattativa: il giocatore era già stato accostato alla Fiorentina in estate.