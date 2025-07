Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Alla Fiorentina manca un centrocampista con caratteristiche diverse da quelli attuali, e la stessa cosa vale per i difensori. Serve un difensore che sappia far ripartire l'azione dal basso, che sappia anche salire palla al piede come si fa nel calcio di oggi, come fa Bastoni all'Inter ad esempio. Non rinuncerei a nessuno dei difensori attuali, anche perché numericamente servono, ad ogni modo questa è una valutazione che dovrà fare Pioli”.

“Beltran blocca il mercato in attacco”

Poi ha aggiunto: “In attacco l'arrivo di un'altra seconda punta è bloccata dalla situazione di Beltran. Sebastiano Esposito, per esempio, non arriva finché non esce l'argentino, ma questo vale per tutti i ruoli. La Fiorentina deve librarsi di molti esuberi per poi prendere meno giocatori, ma che alzino il livello. Comunque siamo al 18 luglio, ci sono ancora più di 40 giorni di mercato, per cui non bisogna avere fretta. Anzi, apprezziamo il bello di avere già adesso una squadra fatta al 75%: ad oggi, tu hai già una squadra pronta per scendere in campo".