È l'ora di Ioannidis. Il greco spinge per venire a giocare alla Fiorentina

La caccia ai nuovi acquisti da parte della Fiorentina non è di certo conclusa con Sohm. Il quinto innesto dopo Dzeko, Viti, Fazzini e l'ex Parma appunto, potrebbe essere un attaccante.

Il nome più caldo

E il nome più caldo, secondo quanto riportato da Tuttosport, è quello del 25enne Fotis Ioannidis del Panathinaikos, già finito nel mirino dei viola dopo averlo affrontato lo scorso marzo agli ottavi di Conference League.

Ioannidis spinge verso Firenze

L’attaccante greco, sotto contratto fino al 2028, ha caratteristiche fisiche e tecniche per poter ricoprire il ruolo di vice Kean: la sua valutazione, scrive ancora il quotidiano sportivo, è sui 15 milioni di euro e il giocatore sta spingendo per essere ceduto e venire a Firenze. Un fatto questo che non può che agevolare questa trattativa.