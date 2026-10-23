Masini: "A gennaio la squadra sarà arricchita, a giugno una prima scrematura. Sono step della rivoluzione di Paratici"

Marco Masini, cantautore e tifosissimo della Fiorentina, ha parlato in diretta al Pentasport facendo il punto sulla squadra e su cosa serve per togliersi da una situazione così scomoda.

Sul mercato

“Sono convinto che a gennaio la squadra sarà arricchita perché Paratici ha avviato una rivoluzione, nella quale tutti i fiorentini speravano, e credo che ancora sia una squadra da rodare: i ragazzi devono conoscersi, confrontarsi, passare tempo insieme, e se sono arrivati tanti giocatori nuovi i tempi si allungano. Ma a lungo termine, vedendo la qualità dei singoli, dopo il mercato di gennaio vedremo se sarà arricchita per diventare una rosa migliore di quella dell'anno scorso: a centrocampo manca un centrocampista d'esperienza. Menomale che nella scorsa stagione le nostre avversarie sono precipitate…”.

“La rosa è ancora in rodaggio, sono sicuro che a giugno ci sarà una prima scrematura come ha fatto l'Atalanta e come sta facendo la Lazio. Credo sia una cosa da fare passando per una rifondazione totale”.

Sulla squadra

“Non è una questione di moduli, il modulo esiste ma non esiste, siamo noi tifosi che ce li immaginiamo: è una questione di atteggiamento, di impegno, di sacrificio, sentire dentro la necessità di vincere e mantenere la calma quando vai sotto, insomma, non sai gestire la partita”.