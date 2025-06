La Nazione: Il cantiere centrocampo, tre profili per la mediana

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani su La Nazione.

Pagina 2

Si apre con: “La rivoluzione in attacco Dzeko in viola, tutto fatto Superata la concorrenza Il Cigno ha scelto Firenze”. Sottotitolo: “Un anno di contratto con opzione sul secondo. Guadagnerà 1,8 milioni più bonus”.

Pagina 3

Ancora mercato: “Il cantiere centrocampo Bennacer, Frendrup, Ricci Tre proflli per la mediana Rolly e Fagioli i soli sicuri”. Di spalla: “Calabria in pole come vice Dodo In attesa della scelta del brasiliano”.