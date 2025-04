Alle 21 la Fiorentina scenderà in campo in Slovenia contro il Celje, nell'andata dei quarti di Conference League. Come annunciato da Palladino tra i pali c'è De Gea, davanti a lui una linea a tre formata da Pongracic, Comuzzo e Ranieri.

A centrocampo torna titolare Adli, confermati accanto a lui Cataldi e Mandragora. Sulle corsie esterne agiranno Moreno a destra e Folorunsho a sinistra, Beltran e Zaniolo la coppia d'attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI

Celje (4-3-3): Ricardo Silva; Janjuo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnik, Svetlin; Delaurier-Chaubet, Matko, Seslar. All. Albert Riera.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Adli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Beltran, Zaniolo. All. Raffaele Palladino.