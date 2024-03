In vista della partita di Conference League di giovedì prossimo, arriva una presa di posizione forte da parte dei tifosi della Fiorentina. L'ATF chiede che vengano rimosse le limitazioni relative all'orario di ingresso al Franchi che dovrebbe avvenire alle 18.15 per non meglio precisate questioni di sicurezza.

“Scarsa attenzione alle esigenze del pubblico”

“La decisione di chiudere giovedì gli accessi dello stadio Artemio Franchi alle ore 18.15 assunta da chi sovrintende all’ordine pubblico per la gara contro il Maccabi Haifa - è la posizione dell'ATF - denota certamente scarsa attenzione alle esigenze del pubblico di Firenze…penalizzare qualcuno a scapito di altri non è esercizio di buon senso”.

“C'è una mancanza di rispetto”

E poi: “Ficcare dentro lo stadio mezz’ora prima dell’inizio gli spettatori, impedire, di fatto, a molti tifosi fiorentina di potervi accedere in tempo utile non tenendo conto degli impegni lavorativi e di vita non è rispettoso…senza oltretutto fornire una spiegazione plausibile”.

Infine la richiesta: “Chiediamo di rimuovere questa limitazione che pare essere inutile”.