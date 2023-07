La Fiorentina si tira indietro per Dominguez nonostante la valutazione al ribasso del Bologna

Il contratto di Nicolas Dominguez è l'elemento che lo espone maggiormente al mercato, dato che la scadenza è prevista per il 2024: per questo il Bologna lo valuta non oltre i 15 milioni di euro. Secondo Alfredo Pedullà però, la Fiorentina si è defilata e al momento non intende affondare il colpo. Per l'argentino solo qualche sondaggio esplorativo a inizio mercato ma a centrocampo la società segue altro. Il Fenerbahce resta il club più vicino a lui ma da parte di Dominguez non è ancora arrivato il sì definitivo.