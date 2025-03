Le parole del tecnico atalantino Gian Piero Gasperini arrivano anche in sala stampa, dopo il k.o. del Franchi:

"Nell’arco di un campionato può capitare di incappare in giornate così, con i primi caldi, dopo una sosta per le nazionali. Va accettato purtroppo, poi ci si mette quel gol rocambolesco che abbiamo preso a fine primo tempo, dove avevamo fatto qualcosa in più noi. Poi nel secondo tempo si è complicata perché quando non hai passo ed energie rischi anzi di subire altri gol.

Lo Scudetto era un sogno impossibile che penso sia sparito nella partita con l’Inter, però era una partita che abbiamo giocato con grande entusiasmo e slancio. E’ chiaro che ci sono squadre che si sono riagganciate con dei filotti, come avevamo fatto noi nel girone d’andata. Fino a Fiorentina e Roma che sono rientrate, con un po’ di vantaggio, con calendario con cinque partite in casa su otto. Abbiamo subito scontri diretti da cui dipenderà la classifica, altre si toglieranno punti a vicenda e noi dobbiamo arrivare forti a quel momento. L’Atalanta terza in classifica dopo due sconfitte è comunque una cosa potente.

L’arbitraggio? C’è stato un episodio forse sulla mano nel primo tempo ma mi è sembrato tutto abbastanza di normale amministrazione.

Poco sfruttate le fasce? Ci siamo abbastanza annullati, nel primo tempo abbiamo costruito non tantissimo. Il gol ci ha creato delle difficoltà che non abbiamo avuto le energie sufficienti per recuperare. Questa è una partita abbastanza facile da decifrare e quindi meglio pensare alla prossima".